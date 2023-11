Vertenza Simet, siglato al Mit l’accordo con Trenitalia. Salvi 45 posti di lavoro

L’intesa

ROMA Firmato oggi alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dell’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi il protocollo tra Simet (società calabrese operante nel trasporto passeggeri su gomma) e Busitalia Rail Service (Birs), società del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di un accordo – spiega una nota del Mit – che prevede l’affitto di un ramo d’azienda della Simet e la valorizzazione della relativa forza lavoro per il servizio di trasporto su gomma.

Un’operazione che consente di salvare circa 45 posti di lavoro, attualmente esistenti nel ramo d’azienda oggetto di affitto, e al contempo fornisce un’iniezione di personale e mezzi per l’implementazione, l’efficientamento dei servizi per i cittadini e lo sviluppo dell’intermodalità. Sottoscrittori del protocollo l’amministratore delegato di Birs, Gianluca Cocci e il presidente del Consiglio di amministrazione di Simet Gerardo Smurra.