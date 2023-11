‘Ndrangheta, processo “Stige”: raffica di assoluzioni in appello – NOMI

il verdetto

CATANZARO Una raffica di assoluzioni e di condanne rideterminate. È questo l’esito della sentenza del processo d’appello nato dall’inchiesta “Stige” della Dda di Catanzaro. In serata a leggere il dispositivo di sentenza emesso dalla Corte d’Appello (seconda sezione penale) è stato il presidente Antonio Giglio (Carlo Fontanazza e Maria Rosaria di Girolamo consiglieri). Sono in tutto 26 le assoluzioni, tra cui quella dell’ex sindaco di Cirò Nicodemo Parrilla. Molte, invece, le pene rideterminate rispetto alla prima sentenza emessa ormai a febbraio del 2021.

Le assoluzioni:

Aiello Natale, Aloisio Caterina, Anania Valentino, Arena Tommaso Bevilacqua Antonio Giorgio, Bombardiere Vittorio, Bruno Giuseppe, Capalbo Francesco, Cerchiara Gabriele, Chiriaco Emanuele, Fazi Paolo, Grillimi Andrea, Russo Gaetano, Clara’ Giuseppe, Esposito Aniello, Farao Silvio, Laurenzano Michele, Malena Cataldo, Maletta Paolo, Miglio Enrico, Murano Ivano, Parrilla Nicodemo, Pucci Giorgio Salvatore, Scarriglia Massimo, Tridico Giuseppe, Zito Valentino

Pene rideterminate per:

Anania Fabrizio 3 anni e 6 mesi (pene residua); Aulisi Campiso Mario 12 anni e 4 mesi; Cerminara Assunta 8 anni e 8 mesi; Aulisi Martino 3 anni; Berardi Giuseppe, 13 anni; Bombardieri Carlo 2 anni; Bonesse Francesco 3 anni; Carluccio Dino 3 anni; Campiso Mario 12 anni e 4 mesi; Cerminara Assunta 8 anni e 8 mesi; Comberiati Luigino 13 anni; Morrone Francesco 13 e 2 mesi; Nigro Alessandro 2 anni; Nikqlla Elton 2 anni; Papaianni Salvatore, 14 anni e 6 mesi; Spadafora Antonio 12 anni e 6 mesi; Spadafora Luigi 13 anni; Spadafora Pasquale 15 anni e 4 mesi; Spadafora Rosario 12 anni e 10 mesi; Farao Giuseppe 13 anni; Malena Pasquale 7 anni.

Condanna confermata per:

Barbieri Vincenzo, 14 anni e 5 mesi Botti Roberto, 3 anni e 3 mesi Farao Vincenzo, 14 anni; Gallo Giuseppe, 12 anni e 6 mesi; Giglio Vincenzo, 14 anni e 3 mesi; Greco Giuseppe, 13 anni; Nigro Salvatore, 13 anni; Salvato Luigi, 5 anni; Vasamì Piero, 12 anni e 7 mesi

La cosca

La cosca Farao-Marincola è considerata diretta espressione della cosca Grande Aracri, a capo della provincia criminale di Crotone. Capo indiscusso del locale è Giuseppe Farao, ergastolano, capace di impartire ordini alla famiglia anche dal carcere. Una mafia imprenditrice quella dei Farao-Marincola che non si limita a imporre il proprio predominio attraverso le estorsioni ma tende a controllare l’economia, anche attraverso la concorrenza illecita, per monopolizzare ogni settore della vita economica. Una cosca, è emerso dalle indagini, molto proiettata verso «gli investimenti e con tendenza a progetti economici fuori provincia, resi possibili grazie anche all’appoggio di personaggi intranei e contigui residenti in Emilia ed all’estero».(g.curcio@corrierecal.it)