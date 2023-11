Provincia di Catanzaro, Francesco Trunzo aderisce a Forza Italia

dai territori

CATANZARO Il consigliere provinciale di Catanzaro Francesco Trunzo, a seguito di un confronto con il coordinatore calabrese Giuseppe Mangialavori e con il coordinatore catanzarese Marco Polimeni, ha aderito a Forza Italia. Lo rende noto il partito azzurro. “Ho avuto modo di apprezzare l’operato della squadra di Forza Italia in Calabria – ha affermato l’esponente dell’amministrazione provinciale di Catanzaro – e riconoscerla come compagine politica qualificata e presente sul territorio. Il partito degli azzurri dimostra quotidianamente di sapere affrontare sfide di Governo: dalla Regione, dove il presidente Occhiuto sta restituendo dignità e autorevolezza alla Calabria; al Parlamento italiano, anche grazie al ruolo svolto da Mangialavori in qualità di presidente della Commissione bilancio della Camera dei Deputati”, ha concluso Trunzo. “Accogliamo con gioia tra le nostra fila un esponente politico di primo piano dell’area del lametino – ha detto a sua volta Polimeni – Trunzo, amministratore di lungo corso nel comune di San Mango D’Aquino e oggi esponente di punta a Palazzo di Vetro, porterà certamente un contributo serio e qualitativo nell’azione politica che il nostro partito esprime in seno alle istituzioni”.