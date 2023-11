Ancora senza esito le ricerche dell’anziano fungaiolo disperso nel Pollino

il fatto

CERCHIARA DI CALABRIA Ancora senza esito le ricerche di P. F. di 73 anni disperso dalla serata di ieri 18 novembre nel comune di Cerchiara di Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino.

Impegnate squadre di tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico – Cnsas Calabria. Presenti anche tecnici della componente ricerca. Intervenuto, nella mattinata, un elicottero HH139A dell’84° Centro Csar (Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare decollato da Gioia del Colle (BA) che, dopo aver imbarcato un Tecnico di Elisoccorso del Cnsas Calabria, ha effettuato diversi sorvoli dell’area interessata alle ricerche ma con esito negativo.

Le ricerche nel corso della giornata di oggi



Le ricerche via terra sono proseguite per tutta la giornata. Sono stati battuti sentieri in area boschiva e perlustrato diversi canaloni.

Sul posto, impegnati nelle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) della Stazione di Cosenza, i Carabinieri di Cerchiara di Calabria, i Vigili del Fuoco e membri dell’associazione ALI e Radici – Valerio di Cerchiara di Calabria.

Le ricerche continueranno domani.