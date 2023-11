Pareggi deludenti per Vibonese e Lfa Reggio Calabria

calcio serie D

CATANZARO Nel girone I della serie D pareggio casalingo deludente per la Vibonese di mister Buscè (seconda in classifica) in casa contro l’Acireale. Un 1-1 che porta le firme di Convitto per i padroni di casa eRomano per gli ospiti. Risultato identico anche per la Reggina (Lfa Reggio Calabria) sul campo dell’Akragas grazie ai gol di Di Mauro e Perri (per gli amaranto). In coda gioca una buona gara ma perde il San Luca sul campo della capolista Trapani. Il 2-1 finale è siglato da Kragl e Cocco per i siciliani e Pissas per i reggini. Restando nella provincia di Reggio, ko interno per la Gioiese contro il Licata per 2-1. Al vantaggio di Orazzo per la Gioiese hanno risposto Calaiò e Rotulo.