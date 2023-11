Succurro: «A Sinner la cittadinanza onoraria di San Giovanni in Fiore»

la decisione

SAN GIOVANNI IN FIORE «A breve, il Comune di San Giovanni in Fiore conferirà la cittadinanza onoraria al tennista Jannik Sinner, il quale, non soltanto nello sport, rappresenta quell’Italia che ogni giorno lavora con impegno e umiltà per raggiungere traguardi sempre più alti. La personalità di Sinner è di esempio per tutti, specie per le nuove generazioni, sempre più minacciate da una cultura pervasiva che promuove il successo senza sforzo e senza etica, l’individualismo e perfino l’autodistruzione». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Sinner è un grande italiano proprio come Gioacchino da Fiore, cui si deve la storia della nostra città. Oggi, di fronte alla crisi internazionale, economica, morale, educativa e sociale, c’è tanto bisogno – conclude la sindaca Succurro – di valorizzare queste figure, capaci di trasmettere ai più giovani una spinta interiore fortissima, di testimoniare che la vita merita di essere vissuta con autenticità e intensità, senza arrendersi alla sensazione di vuoto indotta, troppo spesso, dal consumismo contemporaneo».