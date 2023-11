Le imprese cosentine protagoniste in Europa con la Camera di Commercio

export

COSENZA La Camera di commercio di Cosenza ha accolto ieri sera le imprese (nella foto) che sono state protagoniste dei due eventi internazionali andati in scena a Bolzano e Bruxelles nelle scorse settimane.

L’ente camerale, con il supporto dell’azienda speciale Promocosenza, ha difatti concesso la possibilità alle imprese della Provincia di misurarsi in due eventi dalla portata internazionale. Due occasioni prestigiose per mostrare e far conoscere la ricchezza del territorio cosentino, valorizzandone peculiarità che, soprattutto nel settore agroalimentare, rappresentano un vero e proprio unicum nel panorama nazionale.

La Fiera Biolife, che si è svolta dal 9 al 12 novembre nella cornice della Fiera di Bolzano, è un evento ormai consolidato che affonda le proprie radici sul mondo del biologico, sulla sostenibilità e su tutto ciò che segue e rispetta la logica dei cicli naturali. La “Fiera dello stile di vita consapevole” ha visto protagoniste 8 imprese, provenienti dal mondo food e cosmesi, che hanno sposato l’obiettivo primario dell’evento: offrire un’esperienza sensoriale a 360° con un focus sullo stile di vita sostenibile e il consumo consapevole.

I padiglioni, che hanno accolto le imprese provenienti da tutta Italia, hanno rappresentato un punto cardine di incontro non soltanto per sviluppare nuove occasioni di business, ma soprattutto per cementare la comunità delle imprese attorno a tematiche sensibili.

L’Hotel Le Louise di Bruxelles è stato invece il prestigioso palcoscenico in cui si è svolto Cosenza’s Food &Wine in Belgium, evento straordinario in cui si è promossa l’internazionalizzazione delle aziende food &wine della provincia di Cosenza, in concomitanza alla seduta del Parlamento Europeo delle Imprese.

Le imprese presenti hanno suscitato grande interesse e partecipazione da parte di operatori internazionali del settore, influencer e vari ospiti delle Istituzioni. L’evento ha offerto inoltre un’opportunità unica di incontri B2B tra aziende e operatori Internazionali, con 10 desk dedicati ad ogni azienda che hanno facilitato le interazioni con i buyers internazionali, nei quali operatori esperti sono stati presenti per supportare e facilitare ogni fase dell’evento.

Anche in questo caso, l’obiettivo principale dell’evento è stato quello di favorire le connessioni tra le aziende locali e il mercato internazionale, con particolare attenzione alla regione belga. La presentazione della Strada degli Oli ha ulteriormente arricchito l’esperienza, promuovendo le eccellenze territoriali di Cosenza e la sua ricca tradizione enogastronomica alla presenza di un pubblico internazionale.

