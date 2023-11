Crotone, intervento della Polizia a Fondo Gesù: sequestrati circa 4 kg di droga. Due arresti

il blitz

CROTONE Due arresti per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine e munizioni, e sequestro di significativi quantitativi di droga: è questo l’esito di una vasta operazione effettuata dalla Polizia di Stato nel quartiere di Fondo Gesù, con l’impiego di oltre 50 poliziotti, disposta dal Questore di Crotone per contrastare la dilagante attività criminale dello spaccio nel capoluogo. L’intervento, effettuato dalla Squadra Mobile, collaborata da personale del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha interessato inizialmente l’abitazione di due soggetti noti per i precedenti specifici, rispettivamente di anni 63 e anni 22, ed ha consentito di rinvenire tre pistole semiautomatiche cal. 7,65 con matricola abrasa complete del relativo munizionamento, occultate sotto il materassino di una carrozzina per bambini, nonché un involucro contenente 61 grammi di eroina e sostanza da taglio, utilizzata per confezionare le dosi.

Altre perquisizioni hanno interessato un altro stabile di edilizia residenziale pubblica, abitato da alcuni pregiudicati dediti all’attività di spaccio, che hanno permesso di rinvenire altro stupefacente: 2,264 chilogrammi di eroina, 1,575 chilogrammi di hashish e 144 grammi di marjuana, materiale in larga parte occultato in un appartamento, peraltro occupato abusivamente, e nel vano dei contatori dell’acqua del condominio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e i due arrestati sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

