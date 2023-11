Tgr Calabria, approvato il piano editoriale

il via libera

COSENZA È stato approvato a larghissima maggioranza il piano editoriale di Riccardo Giacoia, da due mesi caporedattore della Tgr Calabria, nominato dall’amministratore delegato Roberto Sergio su proposta del direttore, Alessandro Casarin: 23 voti favorevoli, 3 contrari, 2 schede bianche e 1 astenuto per il nuovo responsabile della redazione di Cosenza, che ha presentato il piano ai giornalisti, agli impiegati e al personale di sede. Giacoia ha ringraziato tutti per la collaborazione e nel corso della presentazione ha ricordato anche Pietro Bellantoni, il giovane collega scomparso prematuramente quest’estate. Il piano della Tgr Calabria prevede, fra le altre cose, una maggiore copertura del territorio, un format più agile per Buongiorno Regione, uno spazio dedicato a inchieste e approfondimenti, ma anche lo sviluppo di web e social (la pagina Facebook è stata recentemente oggetto di profondo restyling e le visualizzazioni del sito sono in forte crescita). Giacoia, che aveva accanto il Condirettore con delega sulla Calabria, Roberto Pacchetti, ha auspicato una sempre maggiore sinergia con il personale della sede Rai diretta da Massimo Fedele. A Giacoia sono arrivate le congratulazioni del direttore di Testata, Alessandro Casarin dopo l’approvazione, avvenuta a tempo di record nel pomeriggio stesso. Per la Tgr è il sesto piano passato a larga maggioranza dopo quelli presentati nelle redazioni di Bolzano Ladina, Trieste, Aosta, Venezia e Cagliari.