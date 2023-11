«A gennaio conferenza programmatica Pd. Cosenza? Si troverà una sintesi all’interno»

il punto politico

LAMEZIA TERME La conferenza programmatica del partito entro il 20 gennaio per «offrire una proposta politica ai calabresi» e l’invito alla federazione di Cosenza a «trovare una sintesi per andare avanti» e sanare le divisioni. A margine di una conferenza stampa sul tema delle Comunità energetiche nella sede del partito a Lamezia, il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto si sofferma con il Corriere della Calabria sui principali temi dell’agenda dem.

La conferenza programmatica

«In silenzio e con un lavoro molto faticoso – spiega Irto – i dipartimenti si sono riuniti in queste settimane tantissime volte, stanno elaborando i documenti tematici: si arriverà a una sintesi nelle prossime settimane, abbiamo iniziato a fare iniziative pubbliche verso la conferenza programmatica, proprio oggi si farà sulle aree interne. Noi arriveremo a gennaio, a metà gennaio – entro il 20 gennaio circa – a fare la due giorni di conferenza programmatica in cui presenteremo il documento elaborato da noi che offriamo alla discussione pubblica dei calabresi rispetto ai temi scottanti della nostra regione. Vuole essere un elemento di proposta: dopo tre anni di non governo della destra regionale noi ci potremmo mettere da un lato della strada e urlare ogni giorno che i risultati non arrivano da parte della Regione Calabria ma invece ci vogliamo caricare anche la responsabilità di elaborare una proposta politica a tutto tondo da offrire ai calabresi perché riteniamo che un partito politico che si limiti solo alla protesta – anche se su questo abbiamo tantissimi argomenti – contro l’inefficienza e la completa assenza della Giunta regionale sui temi scottanti ci consentirebbe ogni giorno di poter solamente fare opposizione a Occhiuto. L’opposizione – evidenzia il segretario regionale del Pd – continueremo a farla perché è giusto così ma abbiamo l’onere e la responsabilità di caricarci una proposta politica. Per questo stiamo lavorando a questi documenti programmatici che presenteremo a gennaio affinché ci sia la proposta politica, la visione politica della Regione Calabria da parte del Pd».

Il “caso Cosenza”

Un focus da parte di Irto sullo stato di salute complessivo del Pd calabrese e in particolare sulla situazione nella federazione provinciale di Cosenza, lacerata dalle divisioni interne che hanno portato anche all’autosospensione del segretario Vittorio Pecoraro. «Dopo tantissimi anni, troppi anni, di commissariamenti ai suoi organismi – sottolinea Irto – abbiamo i dipartimenti che si riuniscono, è un unicum anche in Italia, difficilmente si trovano partiti regionali che hanno anche i dipartimenti che discutono, ci sono le assemblee, ci sono i delegati per ogni materia, insomma c’è un ritorno a una normalità partitica che a queste latitudini purtroppo è stata assente per troppo tempo. Poi ci sono luoghi dove c’è un dibattito acceso: siamo un partito storicamente plurale, la cifra, la garanzia di tutto questo è il fatto che ci sono gli organismi democraticamente eletti, eletti con un tesseramento vero, con dei congressi veri: a Cosenza è anche così, ci sarà una direzione, ci sarà la direzione provinciale, ci sarà l’assemblea provinciale, ci sono gli organismi territoriali in una federazione importante, una federazione – sostiene il segretario del Pd calabrese – che cuba quasi metà regione della Calabria una federazione che ha avuto ed ha una classe dirigente importante, che è stata importante per questa regione e che lo è attualmente e che lo può essere in futuri. Quindi sono profondamente convinto che nel dibattito interno, nella forte discussione interna che ci può anche stare e che c’è, si troveranno i luoghi deputati che non sono, con tutto il rispetto per voi, la stampa, ma sono i luoghi deputati, sono gli organismi e democraticamente eletti. Sono sicuro che lì si confronteranno anche ragioni diverse, posizioni diverse, ma è lì che un partito si confronta, che si scontra, ma poi trova una sintesi per andare avanti». Sull’ipotesi commissariamento della federazione di Cosenza Irto taglia corto: «Io sono sempre contro i commissariamenti, come è noto. Questa è una mia cifra da sempre. Lo era prima, lo è ora, aggiungo lo sarà anche per il futuro». Infine, un passaggio sull’azione del governo regionale di centrodestra: «Penso che la Regione Calabria ci ha abituato in questi oltre tre anni di governo della destra, ci hanno abituato ad annunciare ma purtroppo di fatti concreti non ne vediamo nessuno», conclude Irto. (a. c.).

