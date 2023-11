Scontro treno-camion, incidente ferroviario a Corigliano Rossano. Due morti – VIDEO

la tragedia

CORIGLIANO ROSSANO Un terribile incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Corigliano Rossano, in località Thurio. Un camion – da quanto si è appreso – è stato travolto da un treno regionale in transito sulla tratta Sibari-Rossano. Il convoglio viaggiava ad una velocità media di circa 130 km/h. L’impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo a due persone, morte sul colpo.

Sul posto sono presenti i Carabinieri, il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme che hanno avvolto il camion, completamente distrutto. Da quanto si è appreso, le persone decedute a seguito dello scontro, sarebbero una donna alla guida del treno e un uomo, il conducente del camion. (f.b.)

