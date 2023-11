Scontro treno-camion a Corigliano-Rossano, un inferno di fiamme VIDEO E FOTO

la ricostruzione

CORIGLIANO ROSSANO Un inferno di fiamme, due vite spezzate e una decina di feriti. E’ una tragedia quella verificatasi ieri in località Thurio a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il terribile incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la linea Jonica.

Un camion guidato da Hannaoui Said, nato in Marocco nel 1999 e residente a San Valentino Torio, è stato travolto dal treno in transito, composto unicamente dalla automotrice Diesel ALn 663.1188 che effettuava il Regionale 5677 da Sibari a Catanzaro Lido. A bordo una decina di passeggeri, rimasti e feriti, e la capotreno Maria Pansini di Catanzaro. La donna di 61 anni è morta sul colpo, come il conducente del camion.

Maria Pansini

Le indagini

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità la procura di di Castrovillari ha aperto un’inchiesta.

E’ la posizione del mezzo ad essere oggetto di indagine da parte dei Carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, il camion non avrebbe fatto in tempo a liberare l’attraversamento a raso e, una volta abbassatosi il passaggio a livello, sarebbe rimasto intrappolato. Lo stesso passaggio a livello, come ha avuto modo di confermare Rfi era «funzionante e chiuso».











I vigili del fuoco hanno spento il rogo scoppiato dopo il terribile impatto, mentre il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei conducenti dei rispettivi mezzi. (f.b.)

