Polistena, il sindaco in corsia con l’associazione Nasi Rossi. Inaugurata una ludoteca

Solidarietà

POLISTENA Questa mattina il Sindaco di Polistena dott. Michele Tripodi ha preso parte alla cerimonia inaugurale della nuova ludoteca “Bosco incantato” presso il reparto pediatria dell’ospedale di Polistena che è stato anche abbellito da nuova pitturazione simbolica. Iniziativa questa, promossa dall’Associazione Nasi Rossi che da molto tempo si occupa di prestare la propria attività volontaristica per alleviare le sofferenze dei bimbi ricoverati. Il Sindaco Michele Tripodi ha dichiarato nel corso della manifestazione: «Ringraziamo in particolare i volontari dell’associazione Nasi Rossi per l’impegno solidaristico profuso da sempre presso il nostro ospedale ed in altri presidi della Calabria. Riteniamo che anche questa iniziativa vada nella direzione giusta per il miglioramento della sanità pubblica territoriale. Occorre però continuare a spingere per potenziare gli organici della pediatria al fianco della quale dovrà nascere la struttura di terapia intensiva neonatale, senza la quale i bimbi nati che presentano particolari problemi, avrebbero bisogno del trasferimento. L’ospedale di Polistena è un presidio indispensabile nella geografia della sanità calabrese. Con l’inserimento di nuove specialità e le necessarie opere di ammodernamento edilizio e della diagnostica ha un enorme potenziale di crescita, in particolare dei servizi sanitari già esistenti a garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini».







Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato