Premio speciale “Lucia Abiuso”, sul sito del Corecom l’avviso della manifestazione di interesse

CATANZARO Pubblicato sul sito istituzionale del Comitato per le Comunicazioni della Calabria l’avviso della manifestazione di interesse per partecipare al Premio Speciale “Lucia Abiuso”, dedicato alla memoria della professoressa Lucia Abiuso, la professoressa del sorriso che amava la scuola, una figura straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nell’innovazione digitale all’interno del contesto scolastico calabrese.

Il Premio Speciale rientra nel quadro del concorso “Gonfia la rete, vinci sul web”, promosso dal Co.re.com. Calabria, in ottemperanza all’art. 5, comma 1, lett. a) della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, giunto ormai alla sua terza edizione.

L’iniziativa mira a tutelare e garantire l’utenza, con particolare attenzione ai minori, attraverso progetti educativi decentralizzati su tutto il territorio nazionale. Tra i compiti del Co.Re.Com. Calabria, infatti, la diffusione di informazioni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale”.

Il Premio Speciale è aperto a tutte le Istituzioni scolastiche del territorio nazionale, coinvolgendo gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, Università e Accademie. Il concorso prevede la presentazione di opere multimediali incentrate sulle tematiche del cyberbullismo e della media education.

Gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di caricare le loro opere su tre piattaforme social (Facebook, Instagram e YouTube), dando così agli utenti la possibilità di esprimere il loro voto. I tre video con il maggior numero di preferenze complessive sui social media saranno proclamati vincitori. Il video più votato sarà dichiarato vincitore assoluto della manifestazione e sarà pubblicizzato dal Co.re.com. sul sito web istituzionale e sui suoi profili social.

«Questo Premio Speciale è un tributo affettuoso alla memoria della Professoressa Lucia Abiuso, una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’istruzione calabrese – afferma il presidente del Co.Re.Com. Fulvio Scarpino -. La professoressa Abiuso si è distinta per la sua professionalità, dedizione e abnegazione al lavoro, offrendo un contributo essenziale all’innovazione digitale nella scuola. Ha rappresentato la Calabria in contesti nazionali e internazionali, guidando le scuole con tenacia e entusiasmo durante le fasi più difficili della pandemia. Il Premio Speciale è un riconoscimento a una figura che ha rappresentato un esempio di valore e impegno per l’intera comunità scolastica».

Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sull’home page del sito istituzionale del Co.Re.Com. Calabria.

