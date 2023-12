Eruzione dell’Etna, chiuso l’aeroporto e lo spazio aereo a Reggio Calabria

la decisione

REGGIO CALABRIA Chiuso fino alle 10 di domani mattina lo spazio aereo e l’aeroporto di Reggio Calabria a causa della cenere vulcanica dell’Etna. Il volo di stasera è stato dirottato a Lamezia. Di conseguenza non partirà quello di domani mattina. L’eruzione dell’Etna con una fontana di lava dal cratere di sud est ha provocato una colonna alta circa 5mila metri. La ricaduta della cenere è sull’asse nord est Fiumefreddo-Taormina. Ì vulcanologi hanno sapere come la spettacolare eruzione sia visibile anche dall’isola di Vulcano e da Reggio Calabria. Il volo di stasera è stato dirottato a Lamezia. Di conseguenza non partirà quello di domani mattina.

