‘Ndrangheta, Petrolmafie: 30 anni per il boss Luigi Mancuso e Giuseppe D’Amico

il verdetto

VIBO VALENTIA Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha emesso la sentenza di primo grado per i 59 imputati nel processo scaturito dall’inchiesta Petrolmafie del 2021. Lo scorso 26 ottobre in aula la Direzione Distrettuale Antimafia, rappresentata dai Pm Andrea Mancuso, Antonio De Bernardo e Andrea Buzzelli aveva richiesto condanne per un totale di 540 anni di carcere. L’operazione, scattata nel 2021, è considerata una prosecuzione di Rinascita Scott, il troncone principale la cui sentenza di primo grado è stata emessa il 20 novembre. Tra gli imputati il boss di Limbadi Luigi Mancuso, l’ex presidente della provincia Salvatore Solano e l’imprenditore Giuseppe D’Amico.

Notizia in aggiornamento

Di seguito tutti i nomi e le relative sentenze:

Haber Emanuele Fernando Assunto (chiesti 5 anni e 6 mesi); Roberto Aguì, (chiesti 6 anni e 4.500 euro di multa); Nicola Amato, 5 anni 6 mesi (chiesti 12 anni di reclusione); Benedetto Avvinto, 3 anni mesi 5 (chiesti 4 anni e 6 mesi di reclusione); Anna Bettozzi, 6 anni 1 mese (chiesti 7 anni e 6 mesi); Pietro Bonanno, (chiesti 2 anni); Vincenzo Campajola, (chiesti 7 anni e 6 mesi di reclusione); Isaia Angelo Antonio Capria, (chiesti 1 anno di reclusione); Alberto Coppola, 9 anni 10 mesi (chiesti 15 di reclusione); Roberta Coppola, 4 anni 4 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi); Felice D’Agostino, 6 anni 1 mese (chiesti 6 anni e sei mesi); Angela D’Amico, (chiesti 2 anni di reclusione); Antonio D’Amico, 18 anni 10 mesi (chiesti 26 anni di reclusione); Domenica D’Amico, (chiesti 2 anni di reclusione); Giuseppe D’Amico, 30 anni (chiesti 30 anni di reclusione); Rosa D’Amico, (chiesti 2 anni di reclusione); Francesco D’Angelo, 10 anni (chiesti 28 anni di reclusione); Gaetano Del Vecchio, (chiesto 1 anno); Virginia Di Cesare, 4 anni 7 mesi (chiesti 7 anni di reclusione); Biagio Esposito, (chiesti 3 anni e 6 mesi); Giuseppe Fasulo, 5 anni (chiesti 4 anni di reclusione); Carmelo Fabretti, 2 anni 2 mesi (chiesti 3 anni e 3 mesi); Sebastiano Foti, 4 anni 5 mesi (chiesti 6 anni e 7.500 euro di multa); Antonio Francolino, (chiesto 1 anno); Salvino Frazzetto, (chiesto 6 anni, 6 mesi e 10mila euro di multa); Gennaro Gavino, 3 anni 10 mesi (chiesti 6 anni e 7.500 di multa); Giasone Italiano, (chiesti 9 anni, sei mesi e 7mila euro di multa); Salvatore La Rizza, (chiesti 4 anni); Sergio Leonardi, 8 anni mesi 10 (chiesti 10 anni); Cesare Nicola Limardo, 3 anni (chiesti 5 anni); Paolo Lipari, 3 anni 3 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi); Sebastiano Lo Torto, (chiesti 6 anni e 10mila); Francesco Mancuso, 10 anni mesi 2 (chiesti 24 anni di reclusione); Luigi Mancuso, 30 anni (chiesti 30 anni); Silvana Mancuso, 12 anni 2 mesi (chiesti 25 anni); Nazzareno Matina, 2 anni 10 mesi (chiesti 4 anni); Giulio Mitidieri, 5 anni (chiesti 7 anni); Francesco Monteleone, 2 anni 6 mesi (chiesti 2 anni); Luciano Morabito, (chiesti 6 anni e 4.500 di multa); Irina Paduret, (chiesti 16 anni); Zhelev Peyo Petkov, 2 anni 10 mesi (chiesti 4 anni); Fabio Pirro, (chiesti 4 anni e sei mesi); Francesco Saverio Porretta, (chiesti 16 anni e 6 mesi); Antonio Prenesti, 15 anni (chiesti 20 anni); Rosamaria Pugliese, 7 anni (chiesti 20 anni); Rocco Raccosta, (chiesti 9 anni, 6 mesi e 7mila di multa); Giuseppe Ruccella, 12 anni 1 mese (chiesti 18 anni); Fortunato Salamò, 2 anni 10 mesi (chiesti 4 anni); Rosario Cristian Santoro, (chiesti 9 anni); Emanuela Scevola, (chiesti 5 anni); Damiano Sciuto, 4 anni 5 mesi (chiesti 6 anni, 6 mesi e 9mila euro); Salvatore Solano, 1 anno (chiesti 7 anni); Francescantonio Tedesco, 10 anni 1 mese (chiesti 15 anni, 9 mila euro di multa); Giuseppe Terranova, 12 anni 9 mesi (chiesti 15 anni); Roberto Domenico Tirendi, (chiesti 9 anni e 10mila di multa); Ernesto Tortora, 2 anni 4 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi), Rackid Totss, (chiesti 9 anni); Roberto Trovato, 4 anni (chiesti 4 anni); Gennaro Vivese (chiesti 3 anni e 7 mesi di reclusione).

