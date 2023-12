Alimentazione, Mancuso: «Incentivare l’utilizzo della dieta mediterranea»

la riflessione

CATANZARO «Sono convinto che occorra incentivare le proposte del “mangiar bene” partendo dalla dieta mediterranea. Occorre, visto il ruolo che gioca la tipicità, implementare la strategia di valorizzazione dei prodotti gastronomici dei nostri territori, puntando su storytelling, cultura e consapevolezza». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo alla tavola rotonda organizzata dall’ “Associazione di Dietetica e nutrizione clinica” a Catanzaro.

Un momento del convegno

«Giunta e Consiglio regionale – ha aggiunto Mancuso – sono impegnati nella promozione dei prodotti calabresi, attraverso interventi mirati. Il Consiglio regionale ha, ad esempio, istituito da poco l’ Osservatorio sullo sport e approvato la legge sui ‘Cammini’ che la CALABRIA ancora non aveva, con l’obiettivo di sviluppare l’offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica. Abbinando il ‘mangiare sano’ con l’attività motoria, per infondere la cultura del benessere. Un benessere individuale che passa necessariamente da una corretta alimentazione e dal frequente esercizio fisico».

«Condotte da incentivare – ha sostenuto ancora il presidente del Consiglio regionale – perché non solo portano ‘salute’, ma consentono di prevenire patologie che altrimenti si scaricherebbero sul Servizio sanitario che sicuramente ha bisogno di essere sgravato laddove possibile».

