Ponti e festività, Frecciarossa notturno per collegare Milano a Reggio Calabria

la novità

MILANO Presentata oggi a Milano la Winter experience del polo passeggeri del gruppo FS, composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e dalla neonata società Treni turistici italiani. Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma, con fermate, alternativamente, nelle stazioni di Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni. Una coppia di Frecciarossa collega ogni giorno Reggio Calabria e Venezia, con fermate intermedie a Villa S. Giovanni, Rosarno, Vibo Valentia-Pizzo, Lamezia Terme, Paola. Fra Torino e Reggio Calabria, senza cambi, ogni giorno sono 6 i Frecciarossa, mentre sono 8 i Frecciarossa che uniscono Milano e Reggio. In occasione di ponti e festività, inoltre, a questi si aggiunge il Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria con fermate a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni, che permette di sfruttare al meglio il proprio tempo, viaggiare attraverso tutto lo stivale ed essere a destinazione già dal mattino. Completano l’offerta 4 Frecciargento che collegano Reggio alla Capitale. Un collegamento regionale fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Mirto-Crosia, Rossano e Corigliano Calabro è in coincidenza con il Frecciarossa Bolzano-Sibari per viaggiare dalla montagna al mare. A completare l’offerta della lunga percorrenza in Calabria, 8 Intercity Giorno fra Roma e Reggio, 4 Intercity fra Taranto e Reggio, la coppia di Intercity periodico fra Milano e Reggio e la coppia di Intercity Notte fra Torino e Reggio.