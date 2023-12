Metsola, appello ai calabresi: «Alle Europee la vostra voce sarà ancora più importante»

la visita

CATANZARO «È la prima volta che vengo in Calabria e sicuramente non sarà l’ultima. Siamo qui per mandare un messaggio importante ai cittadini, ed è quello che le nostre politiche devono funzionare per le persone, dobbiamo parlare, ascoltare e trovare soluzioni ai cittadini». Lo ha detto il presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, inaugurando alla Cittadella la centrale operativa del 112 nella sede della Regione Calabria.

«Giornata importante»

«Il messaggio che voglio mandare – ha aggiunto Metsola – è anche che l’Europa appartiene a tutti ma se non spieghiamo bene quello che facciamo rischiamo di perdere la fiducia dei nostri cittadini. Oggi è un giorno importante perché si migliora l’assistenza in caso di emergenza. Ieri con il presidente Occhiuto abbiamo visitato la centrale operativa del progetto operazione “Tolleranza Zero” che ha l’obiettivo di preservare il patrimonio ambientale inestimabile della vostra regione: se guardiamo alle ultime estati, la devastazione causata dagli incendi e dalle alluvioni è stata straziante, in molti casi la solidarietà europea è stata tangibile con gli aiuti forniti ai paesi colpiti attraverso il meccanismo della Protezione civile dell’Unione Europea con il fondo europeo della solidarietà».

L’appello ai calabresi in vista delle Europee

Da Metsola quindi «un appello: il prossimo 9 giugno la vostra voce e di tutti i calabresi sarà ancora più importante perché voterete chi dovrà continuare a dare risultati in Europa e chi dovrà prendere decisioni che avranno un riflesso immediato sul vostro territorio. Come abbiamo visto oggi, le decisioni che sono prese a livello europeo fanno differenza nella vita di tutti anche dei calabresi». Infine, Metsola ha riservato un suggestivo ricordo a Jole Santelli, «una donna forte che aveva a cuore questa regione». (a. cant.)

