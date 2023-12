“PostCard Music Tour”, domenica 10 dicembre il Gran Galà finale

la finale

COSENZA “PostCard Music Tour”, il viaggio in Calabria tra musica e cultura si avvicina alla fine. L’evento itinerante calabrese ideato da Roka Produzioni, tra promozione del territorio e valorizzazione dei talenti musicali si concluderà domenica 10 Dicembre alle ore 21 presso il Cine Teatro Metropol di Corigliano Rossano. Sarà il Gran Galà Finale della prima edizione dell’evento impreziosito dal patrocinio delle città di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro, Isola di Capo Rizzuto, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e del Nuovo Imaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) una collecting fondata nel 2010 e gestita da artisti.







La serata finale

Saliranno sul palco i migliori artisti emergenti selezionati nelle tappe del PostCard Music Tour e ospite speciale sarà Cinzia Conso, direttamente da The Voice Hungary. «Il progetto – sottolinea Roberto Cannizzaro manager di Roka Produzioni – non nasce solo per dar spazio a nuove voci, ma per mostrare le straordinarie bellezze del territorio calabrese». Sono state cinque le tappe di selezione del contest, svolte nel mese di novembre, nelle città di Vibo Valentia, Catanzaro, Isola di Capo Rizzuto, Reggio Calabria, Corigliano Rossano, dove, su oltre 200 selezionati, sono stati scelti i primi 5 finalisti. Altri 60 artisti, invece, si esibiranno a Corigliano Rossano dove disputeranno le semifinali, ed avranno l’opportunità di godere di corsi di formazione tenuti da docenti calabresi (Giorgio Sprovieri – song writer di Roka Produzioni, Vincenzo Beltempo di Reggio Calabria, Maria Teresa E Andrea Ionadi di Vibo Valentia, Carla Maria Carioti di Catanzaro, Francesca Ettorre di Cosenza) e la Masterclass di Presenza Scenica curata da Fabio Ingrosso. Quest’ultimo è membro di giuria insieme a Marcello Balestra, direttore Artistico del Progetto, Enzo De Carlo patron del Cantagiro e Roberto Cannizzaro, project Manager di Roka Produzioni.