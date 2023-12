Il Crotone frena la capolista Juve Stabia. Allo “Scida” finisce in parità

serie c

CROTONE Finisce 1-1 allo “Scida” lo scontro d’alta quota tra il Crotone e la capolista Juve Stabia. Partita che si sblocca dopo appena 10 minuti grazie al rigore concesso dall’arbitro Lovison per fallo di mano in area di Loiacono dopo un tiro di Mignanelli. Dagli undici metri Candellone spiazza D’Alterio e porta i suoi in vantaggio. La reazione dei padroni di casa è immediata e dopo un paio di buone opportunità, al 30’ arriva il pareggio di Tumminiello con un preciso colpo di testa su assist di Giron. I pitagorici sfiorano poco dopo il vantaggio con Leo, mentre in pieno recupero Tribuzzi si vede annullare un gol. A metà secondo tempo ancora Tumminiello, a tu per tu con Thiam, va vicinissimo alla doppietta. La gara si chiude con l’espulsione di Meli della Juve Stabia per doppia ammonizione.

CROTONE-JUVE STABIA 1-1

CROTONE: D’Alterio; Leo, Loiacono, Papini (1’st Bove; 47’st Pannitteri); Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (36’st Bruzzaniti), Giron (36’st Crialese); Gomez, Tumminello. A disp.: Branduani, Lucano, Spaltro, Gigliotti, Jurcec, Giannotti, Vuthaj, Schirò, Cantisani, Rojas, Felippe. All. Zauli

JUVE STABIA: Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi (22’st Bentivegna; 47’st Folino), Leone (14’st Baldi), Buglio; Romeo, Candellone, Meli. A disp.: Esposito, Signorini, D’Amore, La Rosa, Vimercati, Guarracino, Marranzino, Maselli, Ruggiero, Gerbo, Rovaglia. All. Pagliuca

ARBITRO: Lovison di Padova

MARCATORI: 10’pt Candellone (J) rig., 30’pt Tumminello (C)

NOTE: Spettatori: 4.115. Ammoniti: Papini (C), Tumminello (C), Bruzzaniti (C), Leone (J), Tribuzzi (C). Espulso 41’st Meli (J) per doppia ammonizione.





