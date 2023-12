In fiamme l’ospedale di Tivoli, quattro i morti

Il dramma

TIVOLI Quattro persone sono morte in seguito all’incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell’ospedale di Tivoli, comune alle porte di Roma.

Si tratta, secondo quanto si apprende, due donne e due uomini. Due sarebbero morte intossicate e una terza a causa di un infarto.

Una quarta persona sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l’incendio.

Le fiamme sono state spente ma è ancora in corso l’evacuazione dell’ospedale, che è stato invaso dal fumo. Circa 150 i pazienti già trasferiti mentre un’altra quarantina si troverebbero ancora all’interno della struttura.

L’incendio sarebbe partito da alcuni locali dove si troverebbero alcuni ambulatori. Le stanze sono al piano -2 dell’ospedale e da lì le fiamme avrebbero raggiunto il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Altri reparti non sarebbero stati invece toccati, ma il fumo molto denso ha invaso tutto l’ospedale e per questo si è resa necessaria l’evacuazione dell’intera struttura.

Decine di pazienti evacuati dall’ospedale di Tivoli, dove nella notte è divampato un incendio, sono stati trasferiti nella vicina palestra comunale, allestita dalla Protezione civile locale con coperte, cuscini e brandine. Lo scrive sui social il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. «La palestra comunale Maramotti – fa sapere Proietti – è utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere».

