Polizia, assegnati a Crotone e Catanzaro nuovi vice ispettori

L’annuncio

CROTONE Questa mattina a Crotone hanno preso servizio i 27 nuovi vice ispettori del 18^ corso, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che in tal modo ha sensibilmente potenziato l’organico dei quadri intermedi. I neo vice ispettori sono stati ricevuti dal Questore Marco Giambra, che ha dato loro il benvenuto, ed ha illustrato le diverse attività in cui saranno impegnati, con delicate funzioni di responsabilità, per garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi, ha augurato loro buon lavoro a nome di tutti i colleghi della Questura.

Nuovi vice ispettori anche a Catanzaro

Organico rinforzato anche per la provincia di Catanzaro. Da oggi 27 nuovo vice ispettori della Polizia di Stato prendono servizio in provincia di Catanzaro dopo aver concluso il 18mo corso di formazione. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI). «È il più grande contingente che sia stato assegnato negli ultimi anni – spiega l’on. Ferro – destinato a rafforzare gli organici della Questura di Catanzaro e delle Specialità della Polizia di Stato operanti in Provincia. Un ulteriore segnale di attenzione del governo Meloni e del Viminale verso questo territorio. Per questo ringrazio il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani, oltre al questore Paolo Sirna sempre attento ad assicurare una adeguata ed efficace presenza sul territorio». In particolare, alla Questura di Catanzaro sono stati assegnati 20 vice ispettori che saranno destinati alle varie articolazioni interne e ai Commissariati di Lamezia Terme e Catanzaro Lido. Gli altri 7 vice ispettori rinforzeranno gli uffici della Polizia Stradale di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.

