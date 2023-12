Undici nuovi carabinieri al comando provinciale di Crotone

la presa di servizio

CROTONE Undici nuovi carabinieri hanno preso servizio al Comando provinciale di Crotone dell’Arma ed andranno a potenziare alcune delle 21 stazioni del territorio. In particolare i nuovi militari provengono dal 142mo corso Carabinieri di Reggio Calabria, hanno tra i 21 ed i 27 anni, e sono destinati alla tenenza di Isola Capo Rizzuto (4) ed alle stazioni di Cirò Marina (2), Cutro (2), Crotone (1), Mesoraca (1), Petilia Policastro (1). Resteranno in servizio per quattro anni. «Sono carabinieri che arrivano dai corsi di formazione dell’Arma – ha detto il comandante provinciale, colonnello Raffaele Giovinazzo, nel presentarli – e che andranno a rafforzare l’offerta di sicurezza del nostro territorio nelle stazioni Carabinieri, dove completeranno sul piano pratico anche il loro percorso di formazione. Si tratta di una dimostrazione di particolare attenzione che il Comando generale ed il Comando Legione carabinieri Calabria hanno voluto riservare per questo territorio verso cui il Comando ha voluto riservare appunto una fetta importante delle nuove assegnazioni. Hanno avuto anche delle esperienze nel campo dell’organizzazione militare, infatti provengono dai ruoli dell’esercito e quindi quella che hanno fatto è una scelta proprio di vita che li porta lontani dalle loro famiglie ad operare in teatri prevalentemente operativi».

Ecco chi sono gli 11 carabinieri

I carabinieri Lisi Luigi e Alessandra Francesco, 22enni, originari, rispettivamente, delle province di Lecce e di Messina, con delle pregresse esperienze nella Marina Militare dal 2021, sono stati destinati alla Stazione Carabinieri di Cutro (KR).

I carabinieri Lania Carmelo, Epifanio Michele, Catalfamo Filippo e Coco Annamaria, rispettivamente, 24enne, 21enne, 22enne e 27enne, il primo di San Giorgio Jonico (TA), il secondo di Messina, il terzo della provincia di Messina e la quarta di quella di Catania, con delle esperienze, rispettivamente, nell’Esercito Italiano dal 2018, nonché gli ultimi tre nella Marina Militare dal 2022 e dal 2019, sono stati destinati alla Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto (KR).

Il carabiniere Sansone Stefania, 24enne, originaria di Monreale (PA), con delle pregresse esperienze nell’Esercito Italiano dal 2019, nonché in possesso di una Laurea Triennale con l‘indirizzo dei “Servizi Giuridici”, è stata destinata alla Stazione Carabinieri di Crotone Principale.

I carabinieri Morgante Francesco e Ciotto Marialaura, rispettivamente, 27enne e 21enne, originari della provincia di Messina, con delle esperienze, rispettivamente, nell’Esercito Italiano dal 2020 e nella Marina Militare dal 2021, sono stati destinati il primo alla Stazione Carabinieri di Mesoraca (KR) e la seconda a quella di Petilia Policastro (KR).

I carabinieri Selerno Giovanni e Montagna Alessio, rispettivamente, 25enne e 21enne, originari delle province di Trapani e di Lecce, con delle esperienze nell’Esercito Italiano dal 2019 e dal 2022, sono stati destinati alla Stazione Carabinieri di Cirò Marina (KR).

