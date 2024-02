Allo Scida finisce a reti inviolate la sfida con il Benevento

Serie C

CROTONE Finisce a reti inviolate il match tra Crotone e Benevento. La sfida giocata allo Scida regala solo un punto ai padroni di casa, mai pericolosi. La prima occasione da gol è per i campani. Al quarto d’ora di gioco Lanini non arriva per poco alla realizzazione dopo un gran contropiede. L’occasione più limpida il tiro di Masciangelo che finisce contro il palo. Anche Ciciretti sfiora il gol che solo una gran parata di Dini impedisce alla palla di entrare. Al 29’ è sempre il Benevento che si fa pericoloso con il solito Lanini che manda il tiro di poco al lato della porta difesa dall’estremo difensore del Crotone. Nonostante ulteriori due minuti di recupero. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Si torna in campo, ma non muta la sceneggiatura. La prima occasione da gol è sempre della squadra ospite che con Ciciretti va al tiro su cross di Lanini. Ma sciupa. Al 14’ anche Starita prova, ma sbuccia il pallone al momento del tiro. Tre minuti dopo è di nuovo Lanini a provarci. Arrivato davanti al portiere rossoblù calcia alto. Ultimo tentativo da parte di Nardi che al 32′ prova a sorprendere Dini dalla distanza ma non riesce cambiare il risultato. Così la partita finisce sullo zero a zero con un risultato che non aiuta nessuna delle due squadre. (redazione@corrierecal.it)

Tabellino

CROTONE: Dini; Rispoli, Battistini (28’st Gigliotti), Crialese; Tribuzzi, Vitale, Zanellato (36’st Felippe), D’Ursi (28’st D’Angelo), Giron; Tumminello (40’pt Comi), Gomez (36’st Kostadinov). A disp. : D’Alterio, Valentini, Leo, Bove, Cantisani, Bruzzaniti. All. Zauli

BENEVENTO: Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Simonetti, Nardi, Talia (33’st Agazzi), Masciangelo; Ciciretti (28’st Ciano), Lanini (28’st Bolsius), Starita (23’st Ferrante). A disp. : Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Rillo, Viscardi, Capellini, Kubica, Pinato, Improta, Marotta, Viscardi, Carfora. All. Auteri

Arbitro: Crezzini di Siena

Ammoniti: Berra (B), Battistini (C), Tribuzzi (C), Gigliotti (C), D’Angelo (C)

Spettatori: 4.321

