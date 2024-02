«Tutti d’accordo se sono finanziati i Lep, ma qui c’è anche il problema della fuga dei giovani»

autonomia differenziata

CATANZARO «Una giornata lunga ma intensa e, devo dire la verità, molto fruttuosa. Tra sindaci, il presidente della Regione, le associazioni e il sindacato, è uscito fuori un lavoro che ritengo sia stato giusto fare». Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Francesco Silvestro, tracciando un consuntivo delle audizioni tenute nella Prefettura di Catanzaro nell’ambito dell’indagine conoscitiva della bicamerale sul tema dei Lep e dell’autonomia differenziata.

Il bilancio di Silvestro

Secondo Silvestro, «è giusto per questa commissione fare una indagine conoscitiva per i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, perché l’elemento che ha accomunato tutti è stato, finora, quello del finanziamento. Laddove invece non c’è la capacità di impegno e di spesa per i Lep si vedono tante criticità. Ritengo comunque sia stato importante parlarne». «Il governo deve ascoltare il territorio, raccogliere le istanze da portare alla commissione bicamerale dove tutti i parlamentari voteranno sulla scorta dei dati e sul lavoro che noi stiamo svolgendo». Domani i sindaci calabresi scendono in piazza contro l’autonomia differenziata. Per Silvestro «è giusto manifestare, siamo in un paese democratico, ci mancherebbe altro». «Noi – ha proseguito il presidente della Bicamerale – stiamo dando l’opportunità a tutte le Regioni d’Italia, che incontreremo prima che si arrivi al voto finale alla Camera».

L’audizione del presidente della Regione Occhiuto alla Commissione per le questioni regionali

L’emergenza risorse umane

Dalle audizioni per Silvestro sono arrivati comunque anche altri spunti di riflessione: «Devo dire la verità, il primo problema riguarda come detto le risorse dei Lep,ma è emerso anche un altro dato ovvero la mancanza di risorse umane perché assistiamo a una transumanza dalle regioni del Sud verso il Nord, se non addirittura all’estero dove hanno più opportunità». «Questo per noi – ha concluso Silvestro – è un grosso problema che occorre risolvere. Poi le risorse, in un modo o nell’altro, si troveranno». (a. cant.)

