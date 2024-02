LA PROTESTA

REGGIO CALABRIA “Una presa di posizione chiara e netta contro le scelte scellerate del Governo che tendono a dividere l’Italia anziché unirla”. Il fronte è unico e le rivendicazioni sono le stesse, questa mattina anche a Reggio Calabria i sindaci hanno preso posizione contro la riforma dell’autonomia differenziata, partecipando all’iniziativa pubblica “No alla divisione dell’Italia”. Antonio Carone, sindaco di San Procopio, in rappresentanza dell’Anci Calabria e della presidente Rosaria Succurro, ha consegnato al prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro il documento siglato dai primi cittadini calabresi. “Questo modello di autonomia differenziata crea diverse Italie, una di chi sta bene e una di chi ha problemi anche di sopravvivenza”. Così ai microfoni del Corriere della Calabria il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio che ha aggiunto: “Ci sono alcuni temi importanti, come la sanità e la scuola, che devono essere di carattere nazionale. Non possiamo creare tanti stati dentro un’unica nazione, crediamo in una Italia unica”. 15 le fasce tricolori su 97 comuni reggini, ci si aspettava forse una partecipazione maggiore. “Siamo qui indipendentemente dal colore politico, è una battaglia che ci deve unire tutti”, ha detto il sindaco Palmi Giuseppe Ranuccio. Assente il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, nonostante la presa di posizione netta di qualche settimana fa, nel corso di un evento aveva definito l’autonomia differenziata “un nuovo fascismo”.

