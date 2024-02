Carabinieri, presentato a Vibo il nuovo elicottero di ultima generazione – FOTO

La cerimonia

VIBO VALENTIA Dal contrasto ai reati ambientali alla lotta alla criminalità organizzata, con un supporto attivo allo squadrone eliportato dei cacciatori di Calabria. È stato consegnato stamattina a Vibo Valentia il nuovo elicottero Aw169, da oggi in dotazione all’VIII Nucleo Elicotteri dei Carabinieri. Il velivolo di ultima generazione andrà a sostituire l’attuale Ab12, garantendo «una maggior sicurezza operativa per piloti e specialisti». A presentarlo il capitano Alfonso Viscione, comandante del nucleo, alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Calabria Pietro Salsano, del comandante provinciale Luca Toti, del questore Cristiano Tatarelli, del prefetto Giovanni Paolo Grieco e del procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo. Presente anche il vescovo Attilio Nostro che ha proceduto alla benedizione del nuovo elicottero.







Bimotore e con carrello a pattino fisso

«Un vero passaggio al futuro, un elicottero totalmente all’avanguardia che promette uno scarico lavorativo da parte dei piloti e degli specialisti, garantendo una maggior sicurezza operativa e capacità gestionale». Il capitano Alfonso Viscione presenta con orgoglio il nuovo velivolo a disposizione dell’Arma, sottolineando la grande «versatilità dell’Aw169, dettata soprattutto dal carrello a pattino fisso che permette di operare anche in zone impervie». Caratteristica che sarà importante anche per il «supporto di reparti speciali quali squadrone eliportato dei cacciatori». Prodotto dalla società Leonardo, l’Aw169 è caratterizzato da un doppio motore e può ospitare fino a 8 persone inclusi i piloti. «L’Aw169 – aggiunge il capitano – sarà il protagonista del futuro dell’VIII Nucleo Elicotteri».





Falvo: «Ci darà una mano nella lotta all’illegalità»

Uno «strumento di ultima generazione» per un «reparto che è un po’ un fiore all’occhiello dei carabinieri vibonesi». Presente alla cerimonia anche il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo, che nell’esprimere soddisfazione per il nuovo velivolo ha sottolineato la grande operatività del nucleo elicotteri. «Ci danno una mano in tutte le attività. Alla Dda per la ricerca dei latitanti e per il contrato alla criminalità organizzata». Ma anche «per l’attività ambientale. Noi – ha continuato il procuratore – già utilizzavamo il vecchio elicottero, ma siamo sicuri che con questo i carabinieri ci daranno ancora di più una mano nel contrasto all’illegalità ambientale e a ogni forma di inquinamento». (Ma.Ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato