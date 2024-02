Giorgia Meloni: «Per la Calabria 3 miliardi, combatteremo la ‘ndrangheta con risposte serie»

la visita

GIOIA TAURO «La Calabria è la decima Regione che firma questo accordo e la prima che firma nel Mezzogiorno. Noi mettiamo a disposizione 2,8 miliardi – che se aggiunti agli altri – arriviamo ad un investimento complessivo di 3 miliardi. Finanzieremo 317 progetti, concentrati su poche priorità, per rispondere proprio al concetto di strategia». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’accordo di coesione con la Regione Calabria. «La priorità delle priorità che finanzieremo – ha spiegato Meloni – sono le infrastrutture. Alle infrastrutture, questo accordo dedica oltre un miliardo di euro, parliamo anche dei porti e dei 300 milioni destinati al Ponte. Molti dicono che non si farà mai, ma secondo me la parola impossibile la usa chi non ha coraggio. Io sono d’accordo con Occhiuto, c’è un solo modo per combattere i divari territoriali, creare le condizioni nelle Regioni per combattere ad armi pari. Ci sono due modi per affrontare le problematiche del Mezzogiorno: le infrastrutture – quello giusto secondo me – e il reddito di cittadinanza, la risposta, invece, di chi considerava questi territori irrecuperabili e li manteneva in povertà. Ma questa non è la mia visione»..

«L’Italia non è divisa»

«A chi mi accusa di dividere l’Italia dico che l’Italia è già stata divisa», dice la premier. Che aggiunge: «La sfida è quella di mettere le Regioni nelle condizioni di dimostrare quello che valgono. Voglio colmare il divario, ma con le risposte meno facili. Il Porto di Gioia Tauro e, non è un caso che siamo qui oggi, – ha sostenuto la premier – è un gioiello. È il nono porto europeo per traffico merci e il primo in Italia. C’è poi un’altra grande infrastruttura -che non abbiamo mai considerato – il mare e la scelta del Governo, è quella di diventare centrali nel Mediterraneo». «Il nostro obiettivo è fare dell’Italia l’hub energetico dell’Europa. Quello che è mancato qui – prosegue la premier – è una strategia e la capacità di mettere questi territori nelle condizioni di competere ad armi pari. Noi l’abbiamo individuata insieme alle risorse come questo Accordo e il Pnrr. Le altre arriveranno. Ci sono le risorse per il termovalorizzatore – cofinanziandolo – per vincere la sfida sui rifiuti, su cui la Regione sta facendo un grande lavoro e la Zona economica unica del Mezzogiorno. La sfida del governo è che tutte le Regioni del Sud diventino un’unica Zes, colmando così i problemi ereditati e creando l’uguaglianza».

L’autonomia differenziata

Infine, l’autonomia differenziata, che – ha sostenuto la premier Meloni – non funziona come qualcuno racconta «do a una regione e non ad un’altra». «Non c’è affatto un tentativo di indebolire qualcuno rispetto ad un altro, ma semmai quello di rafforzare, consapevoli dell’enorme potenziale di territori come questo e della sua gente. Responsabilizzando chi gestisce le risorse. Con questi elementi penso che i cittadini che vivono in queste regioni non devono avere paura di niente, perché hanno affrontato di tutto, compreso la ‘ndrangheta, e possono e devono poter contare sulla sfida della responsabilità. Noi combatteremo la ‘ndrangheta dimostrando che lo Stato quando ti chiede qualcosa non vuole in cambio la tua libertà come fa la criminalità organizzata. Ma lo Stato dev’esserci e deve esserci con risposte serie ed efficaci come quelle che stiamo tentando di dare». (m. r.)