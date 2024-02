«Auguri a Roberto»

IL CONTRIBUTO

Con grande probabilità Roberto Occhiuto diventerà vice segretario nazionale vicario di Forza Italia insieme all’amico Tajani. Sono felice per tanti motivi e non solo per l’amicizia che mi lega al Presidente della Regione. Come centrodestra abbiamo rispetto dei nostri alleati, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. I nostri avversari ( non nemici) sono dall’altra parte. Occhiuto potrà essere un valore aggiunto di un partito che è l’emanazione italiana del Ppe e che ha una tradizione imprescindibile per il centrodestra. Roberto ha la qualità per essere uno dei leader della politica nazionale, ruolo che di fatto già riveste. Detto questo, però, essendo le elezioni europee proporzionali non posso che ribadire l’importanza di votare Fratelli d’Italia anche e soprattutto in Calabria. Solo dando forza al nostro progetto politico potremo cambiare un’Europa che si è dimostrata insufficiente e debole come ha detto anche il presidente Draghi. Votare Fratelli d’Italia in Calabria e il nostro europarlamentare Denis Nesci, calabrese, significherà dare forza alle politiche in difesa dell’agricoltura, del Porto di Gioia Tauro, incrementare la possibilità dei finanziamenti strutturali per le aree deboli. Per questo auguro a Roberto Occhiuto e a Forza Italia il meglio ma spero che i calabresi votino in massa Giorgia Meloni. Lo chiedo soprattutto a chi non vota più e sa che abbiamo una grande leader.

* Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.