Forza Italia, gli assi nella manica di Tajani: Moratti e Occhiuto

“grandi manovre” nel centrodestra

ROMA “La strategia del leader di Forza Italia Antonio Tajani, che punta su Letizia Moratti e su Roberto Occhiuto, che sarà uno dei quattro vicesegretari nazionali del partito azzurro”. Lo scrive “Repubblica” che in un articolo a firma di Tommaso Ciriaco illustra retroscena e dinamiche nel centrodestra in vista delle elezioni europee. Nell’articolo “Repubblica” sostiene che i due leader dei partiti alleati di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, Antonio Tajani per Forza Italia e Matteo Salvini per la Lega, sono «entrambi mossi da un obiettivo prioritario: sopravvivere alle Europee», superando l’avversario. Nella ricostruzione del quotidiano si ritiene che a differenza di Salvini «nel suo partito Tajani ha raggiunto una apparente tregua interna. Sa però che deva almeno avvicinarsi ai numeri delle scorse Politiche. E anche provare a tallonare o addirittura superare la Lega. La strategia che ha scelto nelle ultime settimane è: dire il contrario dell’alleato leghista. Per farlo cerca ogni 0.1% che può aiutarlo nell’impresa. Spinge per candidare i governatori azzurri del Sud alle Europee, a partire da Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Al Nord, dove la Lega arranca, si è affidato a Letizia Moratti… Non esclude neanche di candidarsi in prima persona, ma lo deciderà dopo il congresso di Fi. Si diceva di Occhiuto: sarà – prosegue Repubblica – uno dei quattro suoi vice, nel ruolo di vicario. L’uomo forte al Sud. L’operazione sorpasso in Fi è partita». Già nei giorni scorsi “Repubblica” aveva riportato l’indiscrezione della possibile nomina di Occhiuto quale vice di Tajani: l’elezione degli organismi è prevista nel congresso nazionale di Forza Italia in programma a Roma nel prossimo fine settimana. (c. a.)