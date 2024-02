Occhiuto: «Mi candido alla vicesegreteria di Forza Italia»

l’annuncio

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto si candida alla carica di vicesegretario nazionale di Forza Italia. Lo ha annunciato, confermando le anticipazioni (anche del Corriere della Calabria) dei giorni scorsi, lo stesso Occhiuto a margine di una iniziativa sul turismo in Cittadella, rispondendo a una domanda dei giornalisti in vista del congresso di Fi in programma a Roma nel prossimo fine settimana.. “Posso dirlo con ufficialità, ho già raccolto le firme per candidarmi alla vicesegreteria nazionale e dare così una mano ad Antonio Tajani alla guida del partito”, ha detto Occhiuto. Occhiuto ha invece escluso, ancora una volta, una sua candidatura alle elezioni europee evocata oggi da “Repubblica”: “Non c’è alcuna possibilità che io mi candidi alle elezioni europee, mentre ho deciso di dare una mano ad Antnio Tajani candidandomi a vicesegretario nazionale del partito”. (a. cant.)

