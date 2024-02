Crotone, ecco Baldini: è lui il nuovo allenatore

cambio in panchina

Come avevamo anticipato ieri, Silvio Baldini è ufficialmente il nuovo allenatore del Crotone, che milita nel campionato di serie C. Baldini, che domani alle 10 incontrerà i giornalisti, ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù fino al prossimo 30 giugno. Sessantacinque anni, toscano, Baldini subentra a Lamberto Zauli, esonerato ieri. Il tecnico toscano, nel corso della sua carriera, ha allenato varie squadre tra cui Empoli, Parma e Lecce. Due stagioni fa é stato alla guida del Palermo, che ha portato alla promozione in serie B.