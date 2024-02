Allo stadio Gigi Marulla la festa del Cosenza per i 110 anni di storia – FOTO

Sport

COSENZA L’aggiornamento è costante dei tagliandi venduti per la gara tra Cosenza e Sampdoria, in programma questa sera allo stadio Gigi Marulla. Si superano le 15.000 presenze con il dato destinato ad aumentare. La società rossoblù celebra con una festa i 110 anni di storia. Presenti tutti i sindaci del cosentino, che hanno sfilato sul terreno di gioco prima dell’inizio del match. Anche il presidente della Lega Serie B Mauro Balata è presente alla cerimonia accompagnato dal presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio, visibilmente emozionato nel ringraziare presenti e autorità. Tra gli ospiti anche Gianluca Di Marzio, che ha ricordato il padre Gianni, ma anche Bergamini, Marulla e Catena, prima di intonare insieme ai tifosi un coro per i lupi. Tra le autorità anche il prefetto Vittoria Ciaramella.







Tante vecchie glorie sul palco

Un palco a bordocampo, uno stadio quasi pieno colorato di rossoblu a fare da contorno. E ancora: le gigantografie di chi ha segnato la storia del club, le bandiere alte della curva Sud. La grande festa del Cosenza è iniziata tra gli applausi dei tifosi, già presenti sugli spalti abbondantemente in anticipo rispetto al calcio d’inizio per celebrare la storia della società rossoblu. Sul palco istituzioni e vecchie glorie, tra cui gli ex Loviso, Stella, Baclet, Urban, De Pascalis e Occhiuzzi. Presente anche l’ex Trinchera, l’allenatore della promozione in Serie B, ora direttore sportivo al Lecce. Tra un coro e un altro, anche spazio per una battuta sul sogno Serie A tra Di Marzio e Guarascio, con il giornalista che riesce a strappare la “promessa” della promozione al presidente dei lupi.