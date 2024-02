Cane cade in un dirupo di 50 metri, salvato dai vigili del fuoco

il fatto

CROTONE Oggi alle ore 9 circa, una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone ha segnalato la presenza di un cane da caccia caduto in un dirupo di circa cinquanta metri in una zona impervia, in località “Furci”, nel comune di Pallagorio. All’arrivo della squadra del distaccamento di Cirò Marina la situazione si presentava alquanto complicata vista l’altezza del dirupo in zona impervia tra alberi ed arbusti che scendevano fino ad un fiume dove era finito l’animale. Con tecnica Speleo Alpino Fluviale, l’unità dei vigili del fuoco effettuava calata fino al corso d’acqua recuperando il cane da caccia di razza pregiata, Gascon Saintongeois, riconosciuta anche dalla FCI. L’intervento della squadra è terminato intorno alle 15:00 con la consegna del cane, con escoriazioni dovute alla caduta da grande altezza ma in buone condizioni, al legittimo proprietario che attendeva con trepidazione quel momento.