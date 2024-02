Incarico a Occhiuto, coro di consenso: «Calabria più rappresentata»

la reazione

CATANZARO La nomina di Roberto Occhiuto a vice segretario nazionale Forza Italia sta registrando un coro di consenso.

Ad iniziare dalla sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro: «Congratulazioni a Roberto Occhiuto per la sua elezione a vice segretario di Forza Italia. E’ un giusto riconoscimento alle sue doti politiche e alla sua capacità amministrativa. Sono certa che la possibilità per il governatore di ricoprire un ruolo politico così prestigioso rappresenterà un valore aggiunto per la Calabria, una regione che dimostra di potere esprimere una classe dirigente all’altezza delle sfide più impegnative. Auguro a lui e ai vertici di Forza Italia, a partire dal segretario nazionale Antonio Tajani, un buon lavoro nella direzione della crescita di un centrodestra unito e della coesione nell’azione di governo».

Per il consigliere regionale Domenico Giannetta rappresenta «ottimo traguardo per la Calabria». Lo dichiara il Consigliere regionale azzurro che aggiunge: «La Calabria mai così incisiva nella politica nazionale. Rientriamo dal congresso di Forza Italia con una grande carica di energia, di entusiasmo e consapevolezze».

«La Calabria – afferma ancora Giannetta – ha in Roberto Occhiuto un leader nazionale che affiancherà il segretario Antonio Tajani in questa nuova pagina della storia del partito, che, con grande rispetto per il proprio passato, sta già costruendo il futuro dell’Italia e d’Europa».

«Un futuro – evidenzia il consigliere forzista – che si misura sui grandi temi che animano il dibattito politico e che vedrà rafforzato il protagonismo della Calabria, nella voce autorevole del proprio governatore. Tutta la nutrita delegazione calabrese al congresso romano ha fatto sentire il proprio sostegno e affetto nei confronti del presidente Occhiuto e ha vissuto con grande orgoglio, questo momento storico».

«Forza Italia – incalza – ha una forte identità, fatta dai valori che il Presidente Berlusconi ha voluto imprimere e che oggi, più di prima, ci animano nel nostro impegno politico quotidiano».

«Siamo pronti – dichiara Giannetta – a sostenere il lavoro che Occhiuto, da vice Segretario nazionale, condurrà, per aiutare il nostro leader, Antonio Tajani, nella guida di questa straordinaria stagione che ci vedrà impegnati a rafforzare l’area moderata che guarda a Forza Italia come ideale contenitore politico, a rafforzare il progetto italiano nel PPE in Europa e per tutte le sfide che ci aspettano».

«Dal Ponte sullo Stretto, all’Autonomia differenziata e – conclude Giannetta – a tutti i temi su cui si gioca il futuro della Calabria e dei calabresi. Auguri a Roberto Occhiuto. Auguri alla Calabria».

Mentre per Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria, «al Palazzo dei Congressi di Roma il nostro partito ha scritto una bellissima pagina di sana politica, affidando il timone nelle mani sicure di Antonio Tajani, che saprà guidarci nel solco degli insegnamenti del presidente Berlusconi».

«Forti delle nostre idee e della passione- aggiunge – che contraddistingue il popolo di Forza Italia, guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo, radicandoci sempre più e riorganizzando la nostra presenza sui territori. I migliori auguri di buon lavoro al segretario nazionale ed ai suoi vice, in particolare al presidente Roberto Occhiuto simbolo della politica del fare e del riscatto della Calabria».

«Non posso che gioire all’elezione del nostro Presidente Roberto Occhiuto a vice segretario Nazionale di Forza Italia, il buon lavoro premia». Ha sostenuto Pierluigi Caputo vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria. «L’elezione di ieri è frutto dell’impegno costante, dell’attenzione ai problemi che contano, della sua visione – riconosciuta a livello nazionale – che sta rilanciando la nostra Regione. Roberto Occhiuto, non è nuovo a incarichi nazionali. Già capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, non ha fatto mai mancare, in nessun dibattito, la sua spinta innovativa e di riflessione. Il mandato assunto deve essere motivo di vanto per i tanti militanti, per noi rappresentanti del partito, per quanti credono nel cambiamento. La Calabria può continuare a contare, ancora una volta, su una voce autorevole a livello nazionale. Auguro al Presidente Occhiuto buon lavoro sempre nell’interesse della Calabria e dell’Italia intera. Un moderato che sa guardare oltre».

E il senatore azzurro Marco Siclari afferma: «Oggi, Forza Italia con l’elezione di Antonio Tajani a Segretario Nazionale scrive una importante pagina di storia dimostrando di essere una “vera” forza politica, coesa, importante per il nostro paese e determinata a portare avanti battaglie in cui crede da sempre». Per Siclari, «Antonio Tajani, votato all’unanimità dal congresso, rappresenta di fatto l’unica figura oggi in grado di guidare il partito con credibilità, determinazione e rispetto delle regole. È l’uomo giusto che meglio di tutti può indicare la strada giusta da seguire per servire al meglio il nostro Paese. È un leader, statista apprezzato come Vice Premier e Ministro degli Esteri in Italia e all’estero».

«Ringrazio il neo Segretario Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani – poi annuncia – per avermi voluto nella lista dei 20 Consiglieri Nazionali, collegata alla presentazione della sua candidatura a Segretario Nazionale di partito, e che ha sottoposto ai voti dei delegati provenienti da tutta Italia. È un onore per me, diventare Consigliere Nazionale su indicazione del Segretario Nazionale di Forza Italia e per acclamazione del Congresso Nazionale del mio partito. Fare parte della nuova squadra di Forza Italia guidata da Antonio Tajani, mi responsabilizza ancora di più a far del meglio per il nostro partito e per il nostro Paese».

«Rivolgo i miei auguri a tutti gli eletti e ai nuovi vice segretari Bergamini, Cirio, Benigni, e all’amico Roberto Occhiuto che sono certo saprà rappresentare al meglio il Sud del nostro Paese. A tutta la comunità di Forza Italia e al neo Segretario Nazionale, Antonio Tajani, in particolare modo, rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro».

