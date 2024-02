Atti vandalici a San Mango d’Aquino, preso di mira l’anfiteatro – FOTO

il caso

Cancello divelto, finestre rotte e lavandini fatti a pezzi. Uno scenario sconcertante quello scoperto questa mattina nell’anfiteatro di San Mango d’Aquino, centro della provincia catanzarese. A pubblicare sui social le foto è stato proprio il sindaco, Gianmarco Cimino, accompagnate da un post di rammarico e rabbia. «Gli atti vandalici perpetrati contro l’anfiteatro comunale – scrive – sono vergognosi e lesivi dell’immagine della nostra comunità. Denunceremo l’accaduto agli organi competenti e faremo un controllo sul sistema di videosorveglianza, non si possono tollerare azioni dannose nei confronti del bene comune». «Sono amareggiato – scrive in fine – ma determinato nell’azione quotidiana che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti».