Il Crotone di Baldini beffato a Foggia nel finale

calcio serie c

FOGGIA Comincia male, anzi malissimo la prima di Silvio Baldini sulla panchina del Crotone. Dopo quattro pareggi consecutivi, la squadra pitagorica esce sconfitta dallo “Zaccheria” di Foggia dopo un finale rocambolesco. Avanti di un gol realizzato da Zanellato, all’88’ i pitagorici si fanno prima raggiungere da Silvestri e tre minuti dopo superare ancora da Silvestri. Un ko amaro per gli Squali che pensavano ormai di avere la vittoria a portata di mano.

La prima azione della partita arriva al 21’ e capita sui piedi di Vezzoni che lascia partire un gran sinistro dal limite, sugli sviluppi di un corner dalla destra, con la palla che sfiora l’incrocio Al 25’ Squali ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa su corner dalla destra di Tribuzzi, palla di poco alta sulla traversa. Il primo tempo si conclude a reti bianche. Al 54’ cross dalla destra di Rispoli per il colpo di testa di Comi che finisce di poco fuori Al 63’ sugli sviluppi di una punizione, Bove di testa prolunga per Zanellato che, da posizione defilata , riesce a superare col destro Perina. All’88 il Foggia agguanta il pareggio: cross di Tascone e colpo di testa vincente dell’accorrente Silvestri sul secondo palo. Al 91’ incredibilmente il Foggia completa la rimonta con un gol-fotocopia di Silvestri, stavolta sul cross di Millico.

Il tabellino

FOGGIA: Perina; Salines, Carillo (28’st Tenkorang), Ercolani; Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando (18’st Schenetti), Santaniello (18’st Gagliano), Millico (46’st Papazov). A disp.: Nobile, De Simone, Castaldi, Riccardi, Antonacci, Martini, Marino, Tonin, Manneh, Brancato. All. Cudini

CROTONE: Dini; Rispoli, Battistini, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Vitale (34’st Kostadinov), Tribuzzi, D’Angelo (17’st Felippe), D’Ursi (1’st Comi), Gomez. A disp.: D’Alterio, Valentini, Loiacono, Leo, Crialese, Bruzzaniti, Cantisani. All. Baldini

ARBITRO: Scatena di Avezzano

MARCATORI: 18’st Zanellato (C), 43’st e 46’st Silvestri (F)

NOTE: ammoniti Silvestro (F), Gigliotti (C), Zanellato (C), Odjer (F), Tenkorang (F), Felippe (C), Giron (C).