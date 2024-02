“Reset”, Sergio Del Popolo lascia il carcere e passa ai domiciliari

la decisione

COSENZA Il Tribunale di Cosenza ha accolto la richiesta avanzata dagli avvocati Antonio Quintieri e Andrea Manna, legali di Sergio Del Popolo imputato nel processo scaturito dall’inchiesta denominata “Reset“. Il suo nome è comparso negli episodi legati alla presunta estorsione nei confronti degli ambulanti presenti a Cosenza in occasione della festa di San Giuseppe. Del Popolo, dunque, lascia il carcere di Catanzaro dove era recluso e passa agli arresti domiciliari. La decisione giunge dopo la richiesta avanzata dai legali che avevano sollecitato un intervento del Collegio giudicante in merito alla mitigazione della misura cautelare viste le condizioni fisiche dell’imputato. Che «richiedono cure e presidi sanitari non assicurati in carcere». Del Popolo potrà raggiungere la propria abitazione da solo e senza scorta. (f.b.)