Calabria Etica, un altro commissario per una liquidazione infinita: nominato Ruga

CATANZARO Un altro commissario per una liquidazione lunga ormai quasi 10 anni. La Giunta regionale ha designato Saverio Ruga come commissario liquidatore della Fondazione Calabria Etica, dopo le dimissioni del precedente commissario, il dirigente generale del Dipartimento regionale Lavoro Roberto Cosentino: la nomina di Ruga è stata decretata dal presidente della Giunta Occhiuto è come “necessaria e improcrastinabile al fine di concludere la procedura liquidatoria entro il termine di legge”. In realtà la liquidazione di Calabria Etica avrebbe già dovuto essere attuata ma è stata di anno in anno prorogata, a causa delle difficoltà dettate dalla procedura di scioglimento, avviata nel 2015: tra l’altro, Calabria Etica è stata negli anni anche al centro di inchieste giudiziarie per una presunta sua “gestione allegra” e anche di inchieste giornalistiche. Dal 2015 sono stati diversi i commissari liquidatori che si sono succeduti: il primo, nominato nell’agosto 2015, è stato il docente dell’Università di Catanzaro Valerio Donato, che poi nel 2022 si dimise in quanto si era candidato sindaco di Catanzaro, quindi la dirigente regionale Saveria Cristiano, e ancora il dirigente regionale Cosentino e infine, adesso, Ruga. Secondo quanto scrive la Giunta regionale nell’ultimo Defr, peraltro, delle varie procedure di liquidazione che la Regione ha in corso quella relativa alla Fondazione Calabria Etica in liquidazione sembra ormai giunta alle fasi conclusive e la liquidazione dovrebbe pertanto chiudersi a breve». (a. c.)

