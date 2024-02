Sardegna allo sprint finale: Todde in vantaggio su Truzzu

elezioni regionali

CAGLIARI Una sfida che si chiude al fotofinish quella per il nuovo governo della Sardegna. Gli ultimi dati dello spoglio: Alessandra Todde, candidata del centrosinsitra a trazione Pd.M5S, resta in testa con il 45,4% nella sfida con il candidato di centrodestra Paolo Truzzu (45%) per la presidenza della Regione Sardegna quando sono state scrutinate 1739 sezioni su 1844. Lo scarto dei voti tra i due si attesta a poco più di 2mila voti ovvero 2.115. Se questo trend troverà conferma, si tratterebbe della prima affermazione dell’alleanza rosso-verde laddove si è manifestata finora. E consegnerebbe alla Sardegna la sua prima donna presidente. Un dato significativo è il fatto che la coalizione di centrodetsra avrebbe al momento più voti del centrosinistra ma anche del candidato della coalizione, segno che Truzzu sarebbe stato fortemente penalizzato dal voto disgiunto. Ma già si paventano code e appendici: in alcuni Comuni della Sardegna si andrà al riconteggio dei voti in Corte d’appello, così ha riferito il deputato di Fratelli d’Italia, Gianni Lampis.

