Il Comune di Polistena conferisce la cittadinanza onoraria a Julian Assange

la decisione

POLISTENA Ieri sera il Consiglio Comunale di Polistena ha conferito al giornalista australiano Julian Assange, su cui pende un mandato di cattura degli Stati Uniti per cospirazione, la cittadinanza onoraria. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Tripodi.

«Sull’esempio di grandi città come Roma, Napoli, Reggio Emilia, Bologna – scrive il primo cittadino sul suo profilo facebook – anche Polistena che si è sempre distinta per le lotte per i diritti civili, sociali e costituzionali, ha ritenuto di conferire l’onorificienza nel solco dei valori costituzionali che tutelano le libertà fondamentali e i diritti personali, tra cui la libertà di stampa ed opinione di cui all’articolo 21 della Carta Costituzionale.

La motivazione è la seguente: “Per avere diffuso con indomabile spirito di servizio e coraggio le verità scomode dei teatri di guerra, rendendo l’umanità consapevole delle gravi violazioni dei diritti umani e umanitari, con ciò schierandosi per la causa della pace, della democrazia e della libertà dei popoli oppressi”. Il Consiglio comunale – continua Tripodi – auspica che Julian Assange possa ricevere un diritto di cittadinanza dall’Italia o da altro Paese europeo affinché gli possa essere attribuito un nuovo status personale di perseguitato e/o rifugiato per motivi politici».

Al sindaco è stato dato mandato di firmare a seguito del presente conferimento una pergamena da inviare alla moglie Stella Assange Moris attraverso cui la stessa venga notiziata dell’onorificienza concessa dal Comune di Polistena.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato