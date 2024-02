«Nel derby tiferò Cosenza, ma sia una festa per la Calabria»

la partita di domenica

COSENZA Si avvicina il derby di ritorno del campionato di serie B tra Cosenza e Catanzaro e iniziano ad arrivare le prime dichiarazioni dal mondo politico calabrese. Il primo a muoversi in tal senso è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. «Sono cosentino e tifoso del Cosenza – afferma – e spero che domenica potremo vincere il derby ma spero vivamente che questo evento non ci deluda e che sia una festa per la Calabria. I derby nascondono sempre rivalità ma guai a non rispettare la civiltà nei comportamenti sugli spalti. Il mondo è pieno di guerre vere, purtroppo, e il calcio è uno sport la cui bellezza si apprezza nella civiltà. Da cosentino do il benvenuto ai tifosi catanzaresi che saranno presenti al Marulla. Ricordo che la Calabria è unica e bellissima e spero che un giorno anche Crotone e Reggina raggiungano il calcio che conta. Diamo al resto della Nazione – conclude Antoniozzi – un esempio di correttezza».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato