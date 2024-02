Us Acli, gol raffica e sorprese nella Corporate. Armazem e Romualdo Montagna irrefrenabili

futsal

COSENZA Gol e sorprese non mancano nel campionato aziendale griffato Us Acli-iMarcos. Nella Corporate, Disintegra non sfrutta la sosta della capolista No.Do.S.D. e crolla in casa di Omnia È, vittoriosa per 6-1 grazie a un poker di Novellis e alla doppietta di Tufa. Una sconfitta resa meno amara dalla rete di Iorno. A valanga, invece, Black Mamba che ha rifilato un 11-1 alla Fincons40 (Bloise 4; Capparelli 2; Scarlato 2; Migliano, Nicolai, Rotella). Spettacolare 4-4 tra Ntt Futsal Club e La Rocha I&I: da una parte Falace (doppietta) e dall’altra Longo hanno cercato di trascinare le rispettive squadre. Le altre reti sono di Pedace e Sommario, autogol dall’altra. Chilelli-show (6 reti) nella vittoria dell’Hypro Srl contro Ragnarok 3-11. I. Scudieri e S. Scudieri (doppietta) hanno ammortizzato il pesante ko, alimentato anche dalle reti di Abduelrhman (3), De Fazio e Sisinno (3).

Classifica Corporate. No.Do.S.D. 24, Disintegra Fc 21, Omnia È e Hypro srl 18; NTT Futsal Club e I&I La Rocha 13; Black Mamba Fc 9; I&I Ragnarok 3; Fincons40 0.

In Premier League prosegue la corsa forsennata in vetta di Armazem che si è scatenata anche contro la Roglianese per 9-2 (3 Galiano, 2 Costabile, Cortese, 1 Nardi, 1 autogol; Pignataro e Stumpo). Il primo posto non sembra più in discussione, soprattutto dopo la frenata casalinga della Bfb Rovito, battuta dalla Soccer San Pietro 4-8 (Borrelli, Egidio Elia, Arturo Elia e Conti; 4 Caputo, Zicarelli, Sicilia, Leonetti e Donato). Successo esterno preziosissimo per Rosa che batte 3-5 Calabria Young (3 Fuoco; 3 Murano, 1 Servino e Aquino). Giovanile Bianchi vince lo scoppiettante braccio di ferro contro Don Marano 8-6 (2 Maletta, Corrado, Cerra, Bianco; 3 Minervini, Massimilla, Iorio e Filice). Otto reti le hanno segnate anche l’Atlas-Acri, che ha battuto con il punteggio di 8-3 Oratorio San Nicola (3 Siciliano, Barone, 2 Ferraro; 2 Iorio Pierfrancesco e De Santis), e il Cerisano in casa del Football Lattarico: 4-8 (3 Abate, Scigliano; 4 Di Santo, 2 Toscano, Mancini, Managò).

Ecco la nuova classifica della Premier League. Armazem 41; Bfb Rovito 30; Soccer San Pietro e Rose Futsal 29; Don Marano e Atlas Acri 26; Roglianese e Cerisano Soccer 25; Giovanile Bianchi 14; Football Lattarico e Calabria Young 7; Oratorio San Nicola 0. In classifica cannonieri guida Massimilla della Don Marano con 44 centri, davanti ad Alfano della Bfb Rovito con 35 e Caputo della Soccer San Pietro con 33.

Chi fermerà la Romualdo Montagna? Iniziano a chiederselo in tanti, perché lo score della capolista del campionato Championship è pazzesco. Anche un ottimo Lattarico, tra le mura amiche, non è riuscito a salvare la pelle. Nel 4-6 finale, in rete da una parte Lupo (2), Pietro Trotta e Federico Trotta, dall’altra Buccieri (3), Manuel Fucile (2) e Vincenzo. Se la prima della classe è impeccabile, anche la vice tiene testa, ma stavolta però la vittoria è arrivata a tavolino (6-0) contro Castiglione Cosentino. Real Cannuzze in grande spolvero contro Campetto Marzi, battuto 4-2 (3 Tosto, Viola; 2 Ruffolo). Fc Cutura a forza 9 (a 5) in uno dei match più belli della giornata contro Arintha Futsal. Palma del migliore in campo (probabilmente di tutta la giornata Us Acli) De Franco, autore di sette reti. In gol anche Muto e Cannataro per i locali, Iantorno (2), Pastore, Gentile e De Luca per gli ospiti. Da dieci e lode la Wild Boars. Già, 10, come le reti (a una) segnate contro Lago (4 Mazzotta, 3 Bozzo, 2 Pellegrino, 1 Adebara; 1 Iuliano). Ecco la nuova classifica di Championship, da “rivedere” alla luce del ritiro dell’Atletico Cutura. Romualdo Montagna 34; Esaro United 27; Spezzano C5 23; Arintha Futsal e Lattarico C5 20; Fc Cutura e Real Cannuzze 19; Castiglione Cosentino 11; Wild Boars 8; Campetto Marzi 4; Lago 1. In classifica marcatori, guida Fucile della Romualdo con 30 reti, seguito da De Franco della Fc Cutura (20) e da Puia del Castiglione Cosentino (19).

In League One giornata di grazia per Marano Principato Futsal, vittoriosa per 12-4 contro Acri (6 Nicoletti, 3 Loria, 2 Tenuta e 1 Carbone; Falco, Marchese, Turano e Fusaro). Bene anche l’altra maranese: la Pixeltek si è imposta per 8-4 su San Luca (3 Cannataro, 2 Greco, Perri, Andrieri e Lopreiato). Primo brindisi stagionale per Pietrafitta che ha vinto 3-5 sul campo del San Francesco (2 Canestrino, Occhiuto; 3 Scovronschi, 2 Frangella). Vittoria a tavolino (6-0) per Casali del Manco contro Real Briconatura.

Ecco la nuova classifica della League One: Polisportiva Casali del Manco 19; Marano Principato Futsal 17; Pixeltex Maranese 16, Real Briconatura 12; San Luca 9; San Francesco, Acri C5 e Asd Pietrafitta 3.

Terminata la prima fase della Futsal Under League, si appresta a iniziare la seconda che vedrà bimbi e ragazzi confrintarsi non più in ambito zonale ma provinciale. Cosa cambia? In base alle classifiche, si avrà un campionato Gold e uno Silver per le categorie dall’Under 8 all’Under 12 e un girone unico per Under 15 Under 17

Capitolo Golden Game. Si tratta di un’attività molto particolare sempre targata Us Acli-iMarcos: Le rappresentanze della Futsal Under League di Oratorio San Nicola e Pirossigeno, oltre a giocare tra di loro, hanno vissuto sugli spalti l’emozione della serie A, tifando e sostenendo la prima squadra di calcio a 5 impegnata nella massima serie. Un modo per cementare anche il rapporto con gli avversari. Iniziativa lodevole.

