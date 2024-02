il processo

CORIGLIANO ROSSANO Ha optato per il rito immediato Salvatore Lagano, 44enne di Corigliano Rossano accusato di concorso in omicidio per la morte di Carmine Costa aggredito a giugno del 2023 e deceduto il 19 settembre dello stesso anno. Il prossimo 25 marzo è stata calendarizzata la prima udienza che darà il via al processo in Corte d’Assise a Cosenza.

