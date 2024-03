il derby

COSENZA Ora è ufficiale, per il derby di domani pomeriggio alle 16.15 allo stadio “San Vito Marulla” tra Cosenza e Catanzaro, apre anche la Tribuna Rao. La decisione è arrivata pochi minuti fa dopo l’ennesima verifica nel settore della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che nei giorni scorsi aveva indicato alcune prescrizioni di ordine pubblico da ottemperare. Un’ottima notizia per i tanti tifosi cosentini rimasti esclusi dalla gara dopo l’esaurimento dei biglietti del derby già nella giornata di martedì 27 febbraio. La Tribuna Rao può contenere 1.187 posti. Questa la nota del club silano: «Il “Marulla” è di nuovo interamente disponibile per sostenitori rossoblù! Completati gli interventi previsti dal cronoprogramma stilato dal Cosenza Calcio, grazie all’accelerazione impressa dopo la riapertura della parte inferiore della Tribuna B. Questo pomeriggio è arrivato il parere positivo alla riapertura della Tribuna Rao da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione, riunitasi nella sede del Cosenza, ha valutato la correttezza degli interventi eseguiti riconoscendo la bontà del lavoro svolto. Il lungo periodo di chiusura aveva privato la tifoseria di un settore molto amato e causando contestualmente un danno di immagine poiché veniva mostrata, a favore di telecamera, un’ampia parte dell’impianto desolatamente vuota: “Abbiamo investito risorse e impegno per giungere rapidamente ad una soluzione – ha affermato il presidente Eugenio Guarascio – eliminando un disagio che perdurava da anni”. Il risultato raggiunto è frutto del grande impegno delle maestranze impiegate e del coordinamento prezioso effettuato dal Responsabile della Sicurezza del Cosenza Calcio Ing. Luca Giordano e dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo Albano».

Le modalità di vendita

Subito dopo la decisione della Commissione di Vigilanza la società silana ha comunicato che i biglietti della Tribuna coperta Rao saranno acquistabili da domani alle 10 presso i botteghini delle Curve Nord e Sud, nelle rivendite Vivaticket e online (32 euro intero, 28 euro ridotto).

La soddisfazione di Caruso

Sulla riapertura della “Rao” è intervenuto anche il sindaco Franz Caruso. «Si completa il percorso – ha detto – avviato sulla base della convenzione che regola la concessione per 5 anni dello stadio San Vito-Marulla al Cosenza calcio e che ha previsto la realizzazione dei lavori a scomputo dei canoni annui che la società è tenuta a corrispondere al Comune. Con la piena disponibilità anche della Tribuna Rao – ha aggiunto Caruso – non solo abbiamo restituito alla città e a tutta la provincia uno stadio più sicuro e più capiente, ma questa sarà l’occasione per tornare ad offrire, a favore di telecamera, il colpo d’occhio che il “Marulla” ha sempre offerto, quello cioè di uno stadio nel quale la passione e i colori rossoblù hanno sempre fatto la differenza. Il fatto che tutto questo avvenga alla vigilia del derby Cosenza-Catanzaro è un elemento in più che non può che far gioire i tifosi della nostra squadra del cuore». Caruso ha ringraziato l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli «che con particolare impegno ha seguito le diverse fasi della riapertura, prima della Tribuna B scoperta ed oggi della Tribuna Rao. L’impegno sinergico di Sindaco, assessore e Società ha consentito il raggiungimento di un obiettivo inseguito da anni».

Limitazioni al traffico e alla sosta

La società del Cosenza calcio ha informato che in occasione della gara di domani, sarà in vigore dalle ore 12 il divieto di transito veicolare e pedonale su Viale Magna Grecia (dall’area circostante le piscine comunali fino alla rotonda all’altezza della Curva Nord Catena dello Stadio San Vito Gigi Marulla), Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia.

Sarà consentito l’accesso esclusivamente al personale impegnato in attività lavorative inerenti alla manifestazione, cui è stato riservato un posto nelle aree di parcheggio, e le persone con disabilità fino al raggiungimento del limite di posti auto disponibili.

Inoltre è stato istituito nella stessa fascia oraria il divieto di sosta con rimozione su Viale Magna Grecia Viale Marconi e Via Veterani dello Sport su ambo i lati, compresa tutta l’area circostante la struttura della Piscina comunale, lo slargo in corrispondenza della sede regionale Rai e la rampa di accesso alle attività commerciali (Malizia ecc.).

Apertura dei cancelli alle 13.30

In considerazione del notevole flusso di sostenitori, previsto per la gara in questione, e del rafforzamento delle misure di controllo dovute all’alto rischio dell’evento si ribadisce la necessità di giungere allo stadio con largo anticipo, onde evitare code e attese. L’apertura dei cancelli avverrà presumibilmente alle ore 13:30. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato