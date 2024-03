Unical, al via l’ammissione anticipata per 4 mila studenti

Università

COSENZA È stato pubblicato il bando per l’ammissione anticipata ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico (quinquennale) dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2024/2025. L’iscrizione è aperta agli studenti che conseguiranno il diploma quest’anno oltre che, ovviamente, a chi ne è già in possesso. Tutti i corsi di laurea partecipano alla fase di ammissione anticipata, mettendo a bando buona parte dei posti disponibili, comprese le due triennali di nuova attivazione: Scienze e tecnologie per le attività motorie e sportive e Ingegneria biomedica. Dopo il boom di richieste dello scorso anno, l’Ateneo ha deciso di aumentare il numero dei posti messi a disposizione già in questa prima fase, salendo dai 2.700 del 2023 ai quasi 4.000 di quest’anno. Sono esclusi solo i corsi in Conservazione e restauro dei beni culturali, Infermieristica, Ingegneria edile-Architettura, Medicina e chirurgia TD e Scienze della formazione primaria, per i quali si pubblicheranno specifici bandi di ammissione. Le graduatorie saranno elaborate in base ai risultati dei Tolc (Test on line Cisia), per cui è necessario, oltre a presentare domanda di ammissione, prenotare e sostenere il test. Il Tolc è innanzitutto uno strumento di verifica dell’adeguata preparazione iniziale e dell’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che potranno essere estinti seguendo i pre-corsi erogati dall’Ateneo a settembre e superando il relativo test. Inoltre, per ben 13 corsi di laurea è stata definitivamente eliminata la soglia minima di punteggio per cui, pur restando obbligatorio, per tali corsi il test non avrà effetto sull’ammissione salvo saturazione dei posti a bando.