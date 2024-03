XC Pianopoli, la vittoria va a Michele Torchia

Ciclismo

PIANOPOLI Michele Torchia è il vincitore della prima gara di MTB che da l’inizio ufficiale alla stagione ciclistica 2024 della Drs cycling. La competizione si è conclusa domenica 3 marzo. Si tratta della 5° edizione della “XC Pianopoli”, tappa del campionato regionale Mtb Csi. La società organizzatrice, Pianopoli Bike Team del presidente Lorenzo Talarico e Ciccio Brando ha ospitato 80 atleti provenienti da tutta la Calabria.

Ad aggiudicarsi il primo posto dunque è Torchia. L’atleta laureato a Cosenza con 110 lode in Chimica, vive nel comune di Platania.







Un successo che Torchia dedica alla sua famiglia e alla sua squadra il Cosenza. Un ragazzo d’oro, che tagliando il traguardo con la foto in mano della sua famiglia e con la maglia rosso blu evidenzia senza ostentare qualcosa che ha il sapore di persona con sani principi di altri tempi. Nel 2023 ha partecipato a 25 gare ottenendo 6 secondi posti.

Strameritata questa alla prima apparizione 2024.

Il team DRS, assieme al fresco vincitore della prima su sterrato, pensa già a domenica prossima per dare il via alle gare su strada.