Scontri nel post Cosenza-Catanzaro, scattano i primi fermi

il blitz

COSENZA Sono scattati i primi fermi, in flagranza differita, a seguito degli scontri avvenuti nel post gara tra Cosenza e Catanzaro, il derby di Calabria macchiato dai tafferugli fuori dallo stadio San Vito-Marulla a cui è seguita la guerriglia all’altezza dello svincolo di Cosenza Nord che ha visto protagonisti alcuni facinorosi travestiti da ultras e la Polizia. Petardi, fumogeni e spranghe sono stati agitati mentre attoniti e impauriti all’interno del vicino McDonald’s, i clienti consumavano il loro panino.

Le urla di decine di bimbi hanno scandito i minuti trascorsi lentamente tra la carica della polizia e la furia di chi aveva puntato il fast food per continuare nell’azione dolosa. Da quanto si è appreso, sono già in corso da parte della Digos di Cosenza una decina di arresti dei presunti responsabili e si tratterebbe di ultras. Dalla giornata di domenica, le indagini sono in corso e gli investigatori hanno passato al setaccio tutti i video degli scontri che riprendono alcuni dei facinorosi.

IN AGGIORNAMENTO