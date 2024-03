Occhiuto approva il bilancio 2022 del Gom di Reggio: chiusura in attivo per 2,7 milioni

il provvedimento

CATANZARO Chiusura con un utile di esercizio. Il commissario della sanità calabrese, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, ha approvato il bilancio 2022 del Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria. Il via libera è stato formalizzato con un decreto firmato anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito. Il decreto commissariale registra in particolare un attivo di 2,7 milioni da parte del Gom di Reggio e anche il parere favorevole del collegio dei revisori. Il bilancio dell’ospedale reggino è il primo e finora unico bilancio approvato fra quelli delle aziende calabresi con riferimento al 2022, a seguito della norma nazionale che stabilì l’adozione dei documenti contabili entro la fine di giugno 2023. Da quel momento è partita una lunga istruttoria sui documenti delle singole Asp e aziende ospedaliere. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato